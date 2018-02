Lesão de Pato não é grave e Inter estaria de olho em Lugano Preocupados após a substituição do jovem atacante Alexandre Pato - que deixou o campo na vitória por 2 a 1 contra o Novo Hamburgo no domingo sentindo o tornozelo direito - a comissão técnica do Internacional teve uma boa notícia nesta segunda-feira. Após reavaliação clínica no Beira-Rio, ficou constatado que a lesão é leve. O jogador de 17 anos já começou a fazer fisioterapia e deverá retornar ao Inter já no próximo sábado, contra o Santa Cruz-RS, pela terceira rodada do returno do Campeonato Gaúcho. Pato foi reavaliado pelo médico Carlos Henrique Poisl, e segundo ele, o jogador já está se recuperando bem. Aliás, o objetivo principal é que o atacante esteja pronto para enfrentar o Vélez Sarsfield, em Buenos Aires, no próximo dia 14 pela Copa Libertadores. Lugano na mira Descontente no turco Fenerbahce, o zagueiro uruguaio Diego Lugano (ex-São Paulo), está na mira do Inter. Os dirigentes do clube gaúcho estariam interessados em contar com o jogador, mas tudo depende da vontade do clube europeu, que o contratou no início dessa temporada. Lugano seria uma opção para substituir Fabiano Eller, que deixou o Internacional e foi para o Atlético de Madrid.