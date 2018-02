Lesão de Ronaldo é grave, diz jornal A lesão de Ronaldo é ?grave? e o tempo de recuperação pode ser maior do que os 30 dias previstos anteriormente. O alerta foi feito pelos médicos do Real Madri, segundo informação divulgada nesta quarta-feira pelo jornal espanhol ?El País?. De acordo com os médicos citados pelo diário, o jogador poderá voltar a jogar em um mês se correr tudo certo. Os especialistas advertem, no entanto, que a opção pelo tratamento conservador pode não surtir o efeito desejado e, neste caso, existe até a possibilidade de uma cirurgia. Ronaldo sofreu uma contusão no tornozelo do pé esquerdo no final da partida contra o Atlético de Madri. Os médicos dizem que, neste momento, não têm condições de determinar quanto tempo o atacante vai ficar afastado. Eles lembram que esta é a mais grave contusão do craque desde que a última cirurgia no joelho em 2000. Diante disso, o departamento médico do Real já admite a possibilidade de Ronaldo não ser liberado para o clássico do dia 19 de novembro contra o Barcelona. Esta partida está marcada para o Santiago Bernabeu, em Madri.