Lesão de Ronaldo não é grave O atacante Ronaldo, da Inter de Milão, sofreu uma contratura muscular na perna esquerda, informou neste domingo o médico do clube, Franco Combi. O jogador brasileiro deixou o campo na partida contra o Piacenza, aos 21 minutos do segundo tempo, após troca de passes com seu companheiro de equipe Vieri. Ronaldo sentiu uma fisgada e pediu para ser substituído. ?A contusão de Ronaldo não tem a mínima gravidade?, garantiu Combi. Segundo ele, a contusão sofrida pelo atacante é uma recaída da recente contratura do dia 4 de novembro. Combi adiantou ainda que o jogador está liberado para viajar ao Brasil e passar o Natal com a família, no Rio de Janeiro, e que fará mais exames com seu fisioterapeuta Nilton Petrone. Durante os 66 minutos em que esteve em campo, Ronaldo se movimentou bastante sempre em busca do gol. No final do primeiro tempo, após driblar o goleiro adversário, sofreu pênalti, que Vieri converteu e abriu o placar da vitória por 3 a 2. A atuação valeu elogios do presidente da Inter, Massimo Morati. ?Até sentir a contusão, ao que parece nada preocupante, ele foi fantástico?.