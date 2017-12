Lesão de Walter e propostas deixam futuro de Douglas em dúvida no Corinthians

Destaque do Avaí no Campeonato Brasileiro, o goleiro Douglas parecia ter definido que seria aproveitado pelo Corinthians no ano que vem, mas seu futuro ainda está indefinido por dois motivos. O primeiro é a lesão de Walter e a segunda é a possibilidade dele ser novamente negociado.

+ Procuradoria recorre, e Felipe Melo e Clayson serão julgados de novo

Ainda durante o Brasileiro, a comissão técnica já havia decidido que Douglas voltaria, já que Walter deixaria o clube. Seu destino seria o São Paulo, que tinha um acordo verbal para levá-lo. Mas o goleiro sofreu um arrancamento do tendão adutor da perna direita e ficará de dois a três meses longe dos gramados, algo que fez o time tricolor desistir do acordo.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Outro ponto que deixa o futuro de Douglas em dúvida é o fato de terem ocorrido algumas sondagens ao goleiro recentemente e o Corinthians aguarda para saber se chegará alguma proposta. Paralelamente, a diretoria também já se movimenta para discutir a renovação de contrato dele. O jogador tem vínculo até o fim de 2018 a ideia é prorrogar o acordo por mais uma temporada.

A lesão de Walter fez com que o técnico Fábio Carille repensasse a ideia de contar com Douglas, já que Walter deverá estar apto para voltar aos gramados em março e até lá, o jovem Caíque França, que chegou a atuar em alguns jogos nesta temporada, poderia ficar como reserva imediato de Cássio.

+ Leilão por Pablo irrita clubes e zagueiro tem futuro indefinido

Entretanto, existe ainda a possibilidade de Douglas ser reintegrado e no meio do ano, ele ou Walter deixaria o clube. A ideia é definir a situação até a semana que vem.

Até o momento, o Corinthians acertou a contratação do atacante Júnior Dutra, que estava no Avaí, e tem tudo alinhado com o volante Renê Júnior, do Bahia, que já tem tudo acertado, mas ainda falta assinar contrato.