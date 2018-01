Lesão deve deixar Gil 20 dias fora O atacante Gil sofreu um estiramento na coxa esquerda durante o jogo do Corinthians contra o Colo-Colo, nesta quarta-feira, no Pacaembu, e deve desfalcar a equipe por pelo menos trê semanas. Aos 36 minutos do primeiro tempo, o jogador tentou correr para alcançar um lançamento e sentiu a lesão, deixando automaticamente a partida.