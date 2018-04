Lesão deve tirar Lucas Leiva do amistoso da seleção O volante Lucas Leiva deve ficar dois meses afastado dos gramados, após ter sofrido uma lesão no joelho direito no último sábado, quando defendia o Liverpool em jogo contra o Aston Villa pelo Campeonato Inglês. Com isso, ele perderia o último amistoso da seleção brasileira antes da convocação para a Copa do Mundo, marcado para o dia 5 de março, contra a África do Sul, em Johannesburgo.