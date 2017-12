Lesão do atacante Koller é grave, diz treinador checo Apesar da vitória por 3 a 0 sobre os Estados Unidos na estréia na Copa do Mundo, o treinador da República Checa, Karel Bruckner, não teve uma boa notícia após o apito final. O atacante Jan Koller, autor do primeiro gol, sofreu uma grave lesão na coxa e pode perder o próximo compromisso diante de Gana, no sábado, pela segunda rodada do Grupo D. "Infelizmente, a lesão é muito séria. Esse é o único ponto negativo do jogo", disse Bruckner. O jogador do alemão Borussia Dortmund teve que deixar o campo no final da primeira etapa devido uma contratura muscular no local e foi substituído por Vratislav Lokvenc. Tomas Rosicky, autor de dois belos gols e eleito o melhor em campo pela Fifa, lamentou a situação do colega. "Perdemos Koller e isso tornou o jogo mais difícil, mas ainda não sabemos a gravidade da lesão dele", disse. "Mas estamos satisfeitos com a vitória e como nós jogamos. Nós tivemos problemas cedo (lesão do atacante), mas não poderíamos ter começado de melhor forma", completou.