Lesão faz brasileiro Ederson perder temporada na Lazio

Ederson já teve uma lesão similar na coxa esquerda, quando ainda defendia o Lyon, na França. Segundo o médico da Lazio, Roberto Bianchini, o jogador optou por fazer a operação com o mesmo cirurgião francês com quem fez o procedimento anterior. Assim, viajará para a cidade de Lyon para realizar o tratamento.

Atualmente com 28 anos, Ederson defende a Lazio desde o começo da temporada passada. Nesta edição do Campeonato Italiano, disputou 15 jogos e marcou um gol. Ele já chegou a ser convocado para a seleção brasileira, ainda quando estava no Lyon, onde ficou por quatro anos, e Mano Menezes era o técnico.