Lesão faz Mancini voltar ao Jundiaí Uma inesperada contusão muscular na coxa esquerda antecipou o retorno do meia Vagner Mancini para o Jundiaí. Ele estava emprestado ao Ceará, que disputa a fase final do campeonato estadual e deveria ficar na capital cearense até meados de agosto. Devido a lesão, o próprio jogador optou por retornar ao Jundiaí para se recuperar rapidamente, de olho na disputa do Campeonato Brasileiro da Série B. Mancini se machucou na última segunda-feira, quando o Ceará enfrentava o Fortaleza, em partida válida pela última rodada do terceiro turno do Campeonato Cearense. Após dar um pique, o meia, que começou o jogo no banco, sentiu uma fisgada na coxa. Segundo o médico Gilmar de Oliveira, o jogador precisará de duas semanas para se recuperar. O lateral-esquerdo Fábio Vidal, também do Jundiaí, vai permanecer no Ceará e só retornará ao Galo no decorrer da competição. O Jundiaí estréia na Série B, no dia 13 de agosto, contra o Criciúma-SC, às 20h30, em Santa Catarina.