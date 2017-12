Lesão faz treinador da Sérvia e Montenegro cortar atacante O treinador da seleção de Sérvia e Montenegro, Ilija Petkovic, revelou nesta sexta-feira que irá pedir à Fifa para substituir o atacante Mirko Vucinic, que se machucou durante a Eurocopa sub-21 disputada em Portugal. Ele não conseguirá se recuperar a tempo para disputar a Copa do Mundo da Alemanha. "Ainda não tenho certeza de quem vou chamar, mas não pretendo me limitar apenas aos atacantes. Os jogadores que tenho a meu dispor (Kezman, Milosevic, Zigic e Ljuboja) podem atender as nossas necessidades", disse o técnico. Vucinic, que defende o italiano Lecce, sofreu uma lesão nos ligamentos do joelho esquerdo durante o jogo com a Alemanha, na última terça-feira. Segundo os médicos da seleção, o jogador deve ficar parado por mais de duas semanas. Na sua primeira Copa do Mundo, a Sérvia e Montenegro fará um amistoso com o Uruguai neste sábado, em Belgrado. A primeira partida na principal competição do futebol será contra a Holanda, no dia 11 de junho, em Leipzig. Os outros países do Grupo C são Argentina e Costa do Marfim.