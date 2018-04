Lesão muscular afasta Deco do Fluminense por tempo indeterminado

RIO - A bola ainda nem rolou e os médicos do Fluminense já têm as mãos cheias. Depois de o zagueiro Gum parar por um mês com estiramento na panturrilha, o clube confirmou nesta sexta que o meia Deco também tem um estiramento muscular, este na coxa direita. Não foi dada previsão de retorno. Além disso, o atacante Fred tem um desnível muscular entre as pernas e faz trabalho específico para ser liberado para jogar.

Não à toa, os dirigentes tricolores buscaram intensamente um meia para render Deco durante suas recorrentes lesões. O vice presidente de futebol Sandro Lima anunciou nesta sexta o acerto com o Felipe, que rompeu com o Vasco, com o intuito de dar mais opções ao técnico Abel Braga para o meio de campo. O Fluminense ainda corteja o meia Carlos Eduardo, e se fortaleceu com a retirada do Santos do leilão pelo jogador.

Se justifica, portanto, o planejamento de Abel de poupar os titulares da estreia no Campeonato Carioca, domingo, contra o Nova Iguaçu, às 17 horas, em São Januário. O time que inicia a temporada será todo reserva e os recém-contratados Wellington Silva, na lateral-direita, e o meia-atacante Rhayner farão sua estreia pelo novo clube.