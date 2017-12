Lesão muscular de Nakamura preocupa técnico do Japão Às vésperas da partida contra a Croácia, neste sábado, às 10 horas, em Nuremberg, as atenções da seleção japonesa estão voltadas para a sua principal estrela: o meia Shunsuke Nakamura. O jogador parece sofrer do mesmo mal que o atacante brasileiro Ronaldo. Não bastasse correr contra o tempo para se recuperar de uma lesão muscular na coxa direita, o camisa 10 da equipe comandada pelo técnico Zico está resfriado e com febre. ?Acreditamos que ele estará bem até o duelo contra a Croácia?, disse o assessor de imprensa da seleção, depois que Nakamura participou de um treino leve e não quis falar com os jornalistas. O meia, autor do único gol dos ?samurais? na derrota para a Austrália, só voltou a treinar depois de dois dias de molho na concentração. Para evitar que a lesão na coxa se agravasse, o jogador foi submetido a um tratamento de compressas de água quente e fisioterapia na piscina do hotel. Nesta sexta-feira, Nakamura fez um trabalho rápido para evitar qualquer surpresa desagradável. Com o jogador está sendo poupado, Zico nem pôde fazer o treino que havia planejado para o time. ?Pretendia fazer um coletivo, já que o Kaji treinou normalmente, mas o Nakamura segue com dores?, afirmou Zico, que precisa da vitória para o Japão continuar sonhando com a Segunda Fase.