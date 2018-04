Lesão muscular tira Benzema da última partida do Real na temporada

A lesão encerra de forma melancólica uma já decepcionante temporada de Benzema. O atacante sofreu com diversas lesões ao longo da temporada, que o fizeram perder partidas da Liga dos Campeões e do Campeonato Espanhol, e havia voltado recentemente de um problema no joelho.

Com isso, Benzema atuou em somente 46 partidas na temporada, tendo marcado 22 gols, desempenho bem abaixo do que vinha apresentando nos anos anteriores. Seu rendimento foi um dos motivos pelos quais o Real fracassou nos três principais campeonatos.

Eliminado na Liga dos Campeões e na Copa do Rei, o time madrilenho viu o Barcelona garantir o título do Espanhol no último fim de semana. Por isso, vai apenas cumprir tabela diante do Getafe, no Santiago Bernabéu.