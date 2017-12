Lesão muscular tira croata Olic de jogo contra o Brasil O técnico da Croácia, Zlatko Kranjcar, disse nesta sexta-feira que o atacante Ivica Olic se ressentiu de uma antiga contusão muscular e não deverá enfrentar o Brasil, na próxima terça. ?A lesão não é séria, mas não queremos acelerar o seu retorno e nos arriscarmos a perdê-lo para o restante do torneio". Olic é um atacante veloz que teve vários problemas musculares no passado, e o treinador croata contava com ele para puxar os contra-ataques na partida contra o Brasil. Anteriormente, Kranjcar havia dito que as características do jovem atacante eram mais adequadas para o confronto contra a equipe brasileira. "Ele até poderá se recuperar a tempo para jogar, mas queremos guardá-lo para os jogos contra o Japão e a Austrália". Em amistoso realizado em agosto do ano passado, justamente contra a seleção brasileira, Olic esteve em campo, mas saiu antes do final, devido a uma lesão muscular.