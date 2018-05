Lesão muscular tira Marcelo do clássico entre Real e Atlético O brasileiro Marcelo será mais um desfalque para o técnico Zinedine Zidane administrar na escalação do Real Madrid para o clássico deste sábado. O jogador sofreu uma lesão muscular na panturrilha esquerda e não terá condições de entrar em campo diante do Atlético de Madrid, no Santiago Bernabéu, pelo Campeonato Espanhol.