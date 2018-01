Lesão muscular tira Marchisio da Juventus por 20 dias

O meia Marchisio se tornou um importante problema para o técnico Massimiliano Allegri neste início de temporada europeia. Nesta terça-feira, a Juventus revelou que o jogador sofreu uma lesão muscular na perna direita, que o deixará afastado do futebol por cerca de 20 dias.

"Claudio Marchisio não participou do treino de hoje (terça) por conta de um problema muscular e passou por exames médicos. Os exames mostraram uma lesão de primeiro grau próxima à coxa direita. Ele precisará de 20 dias para recuperar a competitividade", informou o clube de Turim em nota.

Por conta da lesão, Marchisio já é desfalque certo para as duas primeiras partidas da Juventus no Campeonato Italiano, contra Udinese e Roma. Quem também preocupa é o zagueiro Chiellini, que segue com dores por conta de uma lesão muscular na perna direita e pode ficar de fora deste início de temporada.