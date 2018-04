Lesão não é grave e Chicão deve reforçar Corinthians

Um exame realizado nesta terça-feira detectou que a lesão muscular na coxa esquerda do zagueiro Chicão não é grave. Assim, ele fará tratamento intensivo durante a semana e tem boas chances de atuar no clássico de domingo contra o São Paulo, no Morumbi.

O zagueiro sentiu dores musculares na derrota para o Goiás por 4 a 1, domingo passado, no Pacaembu, e foi substituído no intervalo pelo atacante Bill.

Se confirmada sua participação, Chicão deve atuar ao lado de William, que está liberado pelo departamento médico e ficará à disposição de Mano Menezes. Também voltando de contusão, Jorge Henrique está totalmente recuperado e deve enfrentar o São Paulo.

Com um trauma na coxa, sofrido durante a partida contra o Goiás, o atacante Dentinho será liberado para os treinos na quarta-feira. Por sua vez, o volante Edu será reavaliado durante a semana e não sabe se terá condições de disputar o clássico.