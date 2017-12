Lesão no joelho afasta Shevchenko dos campos por 25 dias O atacante Andriy Shevchenko principal arma da Ucrânia na sua estréia em Copas do Mundo, vai ficar 25 dias afastado dos campos por causa de uma contusão no joelho esquerdo, sofrida durante o vitória do Milan sobre o Parma, neste domingo, pela penúltima rodada do Campeonato Italiano. Segundo o clube italiano, um entorse provocou lesões no ligamento colateral. Menos mal para a Ucrânia que ela será uma das últimas seleções a estrear no Mundial: no dia 14 de junho, contra a Espanha, em Leipzig. Shevchenko só volta a treinar dias antes da partida. A Ucrânia fará quatro amistosos até a Copa, contra Costa Rica, no dia 28 de maio, em Kiev; Itália, em 2 de junho, em Lausanne, na Suíça; a Líbia, em 5 de junho, em Wohlen, também na Suíça; e Luxemburgo, em 8 de junho, em Luxemburgo. Vencedor da Bola de Ouro como melhor jogador em ação no futebol europeu em 2004, Shevchenko se contundiu no início da partida que manteve o Milan na briga pelo título italiano. Na última rodada, a equipe, que tem três pontos de desvantagem para a Juventus, tem de vencer a Roma, em casa, e torcer por derrota da rival para a Reggina, em campo neutro - o jogo será em Bari.