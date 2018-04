Lesão no joelho direito afasta Júlio Baptista do Málaga por seis semanas

O meia-atacante Júlio Baptista deve desfalcar o Málaga até o final de março por conta de uma lesão sofrida durante o treinamento de quinta-feira. Exames realizados nesta sexta confirmaram as contusões sofridas no joelho direito, que deixarão o jogador brasileiro afastado dos gramados por um mês e meio.

Na quinta-feira, se constatou que Júlio Baptista havia sofrido uma entorse no ligamento interno do joelho direito. Novos exames feitos nesta sexta-feira revelaram que o brasileiro também sofreu uma ruptura no menisco medial do mesmo joelho. Assim, ele precisará ser submetido a uma cirurgia.

A lesão de Julio Baptista, contratado durante a janela de transferências de janeiro, é mais um golpe no Málaga, que luta contra o rebaixamento no Campeonato Espanhol. A equipe está na lanterna da competição, com 23 pontos, e volta a jogar no domingo, fora de casa, contra o Villarreal.