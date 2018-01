Lesão no joelho pode tirar Fernando Torres da Copa O técnico da seleção da Espanha, Luís Aragonés, ganhou mais uma preocupação neste fim de semana. O atacante Fernando Torres, do Atlético de Madri, machucou os ligamentos laterais do joelho direito e deverá ficar fora dos gramados entre 30 a 45 dias. As listas dos convocados para a Copa do Mundo serão entregues à Fifa no dia 15 de maio. O jogador sofreu a contusão na vitória do seu clube sobre o Athletic Bilbao por 1 a 0, no domingo, pelo Campeonato Espanhol. Torres, que foi o autor do gol do triunfo, deixou o campo do estádio Vicente Calderón aparentemente sem nenhum problema. No entanto, os exames dos médicos do clube apontaram uma lesão no local. Com 13 gols no Espanhol, o atacante ficará fora das cinco últimas rodadas do torneio. O Atlético de Madri está na nona colocação da competição, com 47 pontos, 26 a menos que o líder Barcelona. Além de Torres, Aragonés também precisa se preocupar com o avante Raúl, do Real Madrid, que ficou três meses afastado por lesão no joelho esquerdo. Já o meia Xavi, do Barcelona, foi operado no fim do ano passado no joelho direito e está retornando aos gramados.