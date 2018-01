Lesão no joelho tira alemão Deisler de sua segunda Copa O meia Sebastian Deisler, do Bayern de Munique e da seleção alemã, passará por uma cirurgia no joelho direito que o deixará fora da Copa do Mundo de 2006. A necessidade da operação foi confirmada neste sábado, pelo médico norte-americano Richard Steadman, após exames aos quais o jogador foi submetido numa clínica em Colorado, nos Estados Unidos. Ele rompeu a cartilagem do joelho no treino do seu time na última terça-feira, num choque com o inglês Hargreaves. A expectativa do médico é que ele se recupere em seis meses. A carreira de Deisler, que tem 26 anos, é marcada pelo azar. Em 2002, o meia não disputou o Mundial da Coréia do Sul e do Japão pelo mesmo motivo. Além disso, ele não jogou durante todo o ano de 2003 devido a problemas emocionais. Outro jogador que desfalcará a Alemanha, mas somente no amistoso contra os Estados Unidos, na próxima quarta-feira, em Dortmund, é o meia Frings, que sofreu uma forte pancada na canela durante a derrota do seu time, o Werder Bremen, por 3 a 1 para o Nuremberg, neste domingo, pelo Campeonato Alemão. Para piorar a situação dos alemães, o atacante Hanke sofreu uma lesão nas costas na derrota do seu Wolsfburg por 1 a 0 para o Hamburgo e é dúvida para o confronto com os norte-americanos.