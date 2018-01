Lesão no joelho tira Ballack do confronto contra Portugal Assim como no Mundial de 2002, o meia Michael Ballack irá desfalcar a seleção da Alemanha na disputa do terceiro lugar contra Portugal por causa de uma inflamação no joelho esquerdo. O confronto acontece neste sábado, às 16 horas (de Brasília), em Stuttgart. Devido a contusão, o jogador nem treinou com seus companheiros nesta sexta-feira e se junta ao zagueiro Per Mertesacker, que operou o calcanhar esquerdo, e ao lateral-direito Arne Friedrich, também machucado no joelho. "Os médicos desaconselharam sua escalação", declarou a Federação Alemã de Futebol (DFB) em comunicado. Já Tim Borowski, possível substituto de Ballack, deixou o treinamento aos 20 minutos depois de uma contusão no pé. Ainda não se sabe a gravidade da lesão. Ballack, maior astro da equipe anfitrião, também não enfrentou a Costa Rica na abertura da Copa do Mundo de 2006 por causa de uma contratura na panturrilha. Essa é a segunda vez que meia não disputa a última partida de um Mundial. Em 2002 (Coréia do Sul e Japão), o jogador, que deixou o Bayern de Munique para defender o Chelsea, não jogou contra o Brasil na final por estar suspenso - o jogo acabou com a vitória dos brasileiros por 2 a 0.