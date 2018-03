Lesão no joelho tira Salvio dos amistosos da Argentina contra Itália e Espanha

Em reta final de preparação para a Copa do Mundo da Rússia, a Argentina ganhou um desfalque para os amistosos diante de Itália e Espanha, nos próximos dias. O técnico Jorge Sampaoli definiu o corte do meia Eduardo Salvio, do Benfica, graças a um problema em seu joelho direito.

"Eduardo Salvio, desconvocado. O jogador do Benfica foi dado como baixa na viagem da seleção argentina para poder continuar com a recuperação da cirurgia que fez no joelho direito", limitou-se a explicar a Associação do Futebol Argentino (AFA).

Salvio não atua há mais de um mês com a camisa do Benfica. Ele sofreu uma grave lesão no dia 3 de fevereiro e precisou ser submetido a cirurgia nove dias mais tarde. Havia a expectativa de que ele se recuperasse a tempo de defender as cores de seu país nos amistosos, o que não se concretizou.

Ao menos inicialmente, Sampaoli não chamou ninguém para a vaga do meia. A Argentina encara a Itália nesta sexta-feira, em Manchester, e a Espanha quatro dias mais tarde, em Madri. A seleção está no Grupo D da Copa, ao lado de Croácia, Nigéria e Islândia, adversária da estreia no dia 16 de junho, em Moscou.