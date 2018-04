Lesão no ombro deixa Biteco fora do Grêmio por 20 dias O meia Guilherme Biteco, de 19 anos, sofreu uma lesão na clavícula do seu ombro direito em jogo-treino disputado pelo Grêmio no último domingo, em Bogotá, e ficará afastado dos treinamentos da equipe por um período de cerca de 20 dias. Reserva do time gremista, o garoto se machucou no segundo tempo da partida com o La Equidade, que serviu de preparação para o confronto da próxima quinta-feira, contra o Santa Fé, na Colômbia, onde defenderá a vantagem de 2 a 1 conquistada no jogo de ida das oitavas de final da Copa Libertadores.