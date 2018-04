Lesão no tornozelo faz Willians desfalcar o Flamengo

"O Runco [José Luiz Runco, médico do clube] disse para não contar com o Willians para o jogo de quarta. Ele teve uma torção no tornozelo e não adianta sacrificar. Pode piorar as coisas. Precisamos ter cuidado", disse o técnico do clube, Andrade.

Com a lesão de Willians, quem deve ganhar mais uma oportunidade é Fernando, que substituiu Willians no domingo e ainda marcou o gol da vitória por 3 a 2. Recém-chegado do Goiás, o volante sabe que precisará se empenhar muito para suprir a ausência do titular.

"O Willians é muito importante para o time, é um grande ladrão de bolas. Com a saída dele, perdemos bastante. Isso aumenta muito a minha responsabilidade, e isso é bom", disse Fernando.