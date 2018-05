Lesão no tornozelo pode tirar Messi de clássico catalão

O argentino Lionel Messi, principal jogador do Barcelona, pode desfalcar o time no clássico contra o Espanyol, no sábado, pelo campeonato nacional. O atacante sentiu uma lesão no tornozelo direito durante a vitória por 2 a 1 sobre o Dynamo de Kiev, na quarta-feira, pela Liga dos Campeões.

Messi marcou o segundo gol da equipe espanhola aos 41 minutos da segunda etapa. Pouco depois, deixou o campo mancando, após receber uma entrada de um adversário.

De acordo com o departamento médico do Barcelona, Messi deve mesmo perder a partida contra o Espanyol, sobretudo por precaução. Afinal, o jogo será o último da equipe antes da estreia no Mundial de Clubes da Fifa.

O argentino já marcou 12 gols na temporada e é o grande favorito a conquistar o prêmio de melhor jogador do mundo, que será entregue pela Fifa no dia 21 deste mês, logo após a decisão do Mundial de clubes.