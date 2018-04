Lesão no tornozelo tira El Shaarawy de jogo da Itália

Médico da seleção italiana, Enrico Castellacci disse nesta terça-feira que El Shaarawy deve ter condições de defender a equipe no jogo contra a República Checa, válido pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2014, marcado para 7 de junho, e também na Copa das Confederações, entre os dias 15 e 30 de junho, no Brasil.

Já Mario Balotelli, companheiro de El Shaarawy no Milan, poderá participar do amistoso com San Marino, apesar se sofrer com dores nas costas. Castellacci disse que o problema do atacante "não é nada para se preocupar", acrescentando que ele está sendo monitorada diariamente. Castellacci afirmou também que zagueiro Andrea Barzagli está se "recuperando gradualmente" de uma lesão no calcanhar de Aquiles.

Pablo Osvaldo, outro atacante convocado para defender a seleção italiana, foi cortado na última segunda-feira por insultar o técnico da sua equipe, a Roma. Os outros jogadores disponíveis para o setor ofensivo da Itália são Alessandro Diamanti e Alberto Gilardino, ambos do Bologna, Sebastian Giovinco, da Juventus, e Marco Sau, do Cagliari.