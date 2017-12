Lesão no tornozelo tira "Ronaldinho saudita" do Mundial A estrela da seleção da Arábia Saudita, Mohammed Al-Anbar, foi cortado nesta quarta-feira da delegação em virtude de uma contusão no tornozelo direito. O atacante, de 21 anos, conhecido como "Ronaldinho saudita", abandonou o treinamento realizado nesta terça reclamando de fortes dores na região. De acordo com o médico da seleção, a contusão deverá deixar o jogador afastado dos gramados por, no mínimo, por quatro semanas. Al-Anbar era considerado a primeira opção do técnico brasileiro Marcos Paquetá para substituir os titulares Yaser Al-Kanthani e Sami Al-Jaber. A Arábia Saudita estréia no grupo H nesta quarta, contra a Tunísia, em Munique. Espanha e Ucrânia, favoritas para as duas vagas, completam primeira rodada da chave, em Leipzig.