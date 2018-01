Lesão pode adiar volta de Felipe ao Flu Na véspera do término da suspensão de quatro meses imposta pela Justiça Desportiva, o meia Felipe teve uma má notícia e pode ser obrigado a adiar seu retorno ao Fluminense. Ele torceu o joelho esquerdo num treino realizado na manhã desta terça-feira, nas Laranjeiras, e ainda não se sabe se vai enfrentar o Botafogo, domingo, em Volta Redonda. Felipe foi poupado do treino coletivo à tarde, mas, a princípio, os médicos do clube estão otimistas quanto à recuperação do atleta. "Ele foi examinado e não parece ser nada, não há edema no local", declarou o médico Victor Favilla. O zagueiro Igor, que marcava Felipe no lance, contou como ocorreu a contusão. "Ele foi chutar a gol e pisou em falso no buraco. Nem o encostei", garantiu. Transferência - O atacante Alex, revelado pelo Fluminense, acertou nesta terça-feira a sua ida para o Nacional, da Ilha da Madeira, de Portugal. Ele ficará emprestado até julho de 2006.