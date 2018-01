Lesão pode tirar Baggio da Copa A contusão do atacante Roberto Baggio, do Brescia, pode eliminar as esperanças do jogador de disputar a sua quarta Copa do Mundo. O médico do Brescia recomendou repouso completo ao jogador por pelo menos dois dias, segundo o porta-voz do clube, Edoardo Piovani. Baggio voltou a lesionar o joelho esquerdo ontem, em um jogo contra o Parma pela Copa da Itália. Ele voltava de 3 meses fora dos gramados. ?Ele só saberá da real extensão da lesão após os testes que fará quando retornar?, explicou Piovani. Baggio entrou no intervalo de jogo, e se machucou pouco depois. Ele foi aplaudido pela torcida do Parma quando saiu de campo de maca, desanimado e abatido. O Parma venceu o jogo por 2 a 0.