Lesão pode tirar Edmundo no clássico com o Corinthians

Além de passar por uma fase conturbada - não vence há cinco rodadas no Brasileirão -, o Palmeiras pode ganhar mais uma preocupação para o clássico com o Corinthians. O atacante Edmundo sofreu um entorse no tornozelo esquerdo na derrota para Atlético Paranaense por 2 a 0, no Palestra Itália, e pode ficar de fora do jogo no próximo sábado, no Estádio do Morumbi. O jogador de 36 anos começou o tratamento logo após o confronto do último domingo, mas na reapresentação do time, nesta segunda-feira, o local da pancada ainda estava inchado e dolorido. Edmundo será acompanhado pelos médicos palmeirenses até quinta, quando deverá passar por um teste para saber se tem condições de enfrentar o arqui-rival. Antes da derrota para o Atlético Paranaense, Edmundo havia ficado fora do time por duas rodadas - derrota para o Goiás (3 a 1) e empate com o Botafogo (1 a 1) - por causa de uma suspensão imposta pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD). O atleta foi punido por causa de uma entrada violenta no zagueiro Miranda, do São Paulo. No último clássico entre as duas equipes, Edmundo roubou a cena ao marcar dois gols na vitória palmeirense por 3 a 0, no dia 4 de março, pelo Campeonato Paulista. O camisa 7 ainda deu passe para o gol de Osmar, que segue se recuperando de uma operação no joelho esquerdo e só deve voltar aos gramados na próxima temporada. Apesar de Edmundo ainda ser dúvida para o confronto com o Corinthians, o treinador Caio Júnior poderá contar com os retornos do zagueiro Dininho, recuperado de tendinite no adutor da coxa, e do lateral Wendel, que cumpriu suspensão automática no domingo.