Lesão pode tirar Gilberto da seleção Uma contusão nas costas pode afastar o volante Gilberto Silva dos dois próximos jogos da seleção, contra a Venezuela, dia 9 de outubro em Maracaibo, e com a Colômbia, dia 13 em Maceió - ambos pelas Eliminatórias para a Copa de 2006. Segundo anunciou o Arsenal, clube inglês em que joga o brasileiro, ele deve ficar cerca de 1 mês sem jogar. Gilberto Silva nem viajou para a Suécia com o grupo do Arsenal, que joga nesta quarta-feira contra o Rosenborg, pela segunda rodada da Liga dos Campeões da Europa. ?Ele está fora. Ainda não sabemos por quanto tempo, mas será no mínimo por um mês?, revelou o técnico do time inglês, Arsene Wenger. O Arsenal não deu muitos detalhes sobre a contusão do brasileiro. ?É uma estranha lesão, que normalmente ocorre em jovens jogadores?, afirmou Arsene Wenger. ?Não sabemos se ele a sofreu quando era criança. Pode até ser um pequena fratura em uma das vértebras.? Apesar do problema, Gilberto Silva deve se apresentar ao técnico Carlos Alberto Parreira na próxima semana. Ele, então, será avaliado pelo médico da seleção e, se for o caso, liberado.