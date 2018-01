Lesão pode tirar Juan da Seleção O zagueiro Juan, do Bayer Leverkusen, deverá ficar duas semanas longe dos gramados devido a uma lesão muscular e pode desfalcar a seleção brasileira nas duas últimas rodadas das Eliminatórias para a Copa. De acordo com a programação da CBF, os convocados deverão se apresentar ao técnico Carlos Alberto Parreira no dia 5 de outubro para dois jogos: no dia 9, contra Bolívia, em La Paz, e no dia 12, contra Venezuela, em Belém. O jogador, de 26 anos, sofreu a lesão na quarta-feira, em um jogo contra o Colônia, e já está vetado para a partida da próxima quinta-feira pela Copa da Uefa contra o CSKA de Sofia. No jogo de ida, o Bayer Leverkusen perdeu por 1 a 0 para os búlgaros. Além de Juan, Parreira convocou ontem os zagueiros Lúcio (Bayern de Munique), Luisão (Benfica) e Roque Júnior (Bayer Leverkusen). Se ele for mesmo cortado, o ex-santista Alex (PSV Eindhoven) pode ser chamado.