Lesão pode tirar português Pepe da Copa do Mundo

A ausência de seis meses do zagueiro brasileiro naturalizado português Pepe, que rompeu os ligamentos do joelho direito, pode levar o Real Madrid a contratar um reforço para o setor no mercado de inverno. Até mesmo a presença do jogador na Copa do Mundo está ameaçada. Ele é titular da seleção portuguesa, que está no mesmo grupo do Brasil no Mundial.

Pepe se lesionou na vitória do Real Madrid sobre o Valencia por 3 a 2, neste sábado, pelo Campeonato Espanhol. Ele saiu do campo de maca e chorando de dor. O zagueiro se submeteu a uma ressonância magnética, que confirmou a necessidade de ma operação para os próximos dias.

O argentino Jorge Valdano, diretor-geral do Real Madrid, disse que a possibilidade de contratar está sendo estudada, embora não haja ninguém no mesmo nível no mercado. "As piores previsões foram confirmadas. Trata-se de um jogador insubstituível, não há outro no mercado como Pepe. A partir de avaliaremos a necessidade de compensar o elenco. Teremos de olhar bem no mercado", ressaltou.

A Copa do Mundo da África do Sul começa em 11 de junho. Portugal estreia dia 15, contra Costa do Marfim. O confronto contra o Brasil, dia 25, será o último jogo das duas equipes pela primeira fase do Grupo G. (