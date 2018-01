Lesão pode tirar Vivas da Copa O zagueiro argentino Nelson Vivas, da Inter de Milão, sofreu uma lesão no joelho direito que coloca em risco sua participação na Copa do Mundo. Ele se machucou durante o treinamento de hoje, um dia após a vitória por 3 a 2 sobre a Udinese. "Vivas não jogará mais esta temporada por causa de uma lesão nos ligamentos cruzados do joelho direito", disse hoje o médico Franco Combi, do clube italiano. "Quarta-feira faremos uma ressonância magnética para termos um diagnóstico mais preciso sobre o prazo de recuperação, mas com certeza a contusão é grave." As palavras do médico da Inter demonstram que Vivas dificilmente poderá jogar o Mundial, que começará dia 31 de maio. O jogador tem 32 anos e foi titular em muitas partidas das Eliminatórias. Ele também pode atuar como lateral-direito. Antes de chegar à Inter, Vivas havia passado por Arsenal e Celta. Na Argentina, seu último clube foi o Boca Juniors. Vivas é o segundo zagueiro da seleção argentina que sofre uma contusão séria este ano. Berizzo, do Celta, fraturou o tornozelo esquerdo e também tem pouca chance de se recuperar a tempo de disputar a Copa.