Lesão tira Arthur do Mundial e Grêmio ainda pode ter desfalque de Geromel

Se o clima ainda é de festa pela conquista do tricampeonato da Libertadores na última quarta-feira, a preocupação tomou conta do torcedor gremista neste sábado. Isso porque o médico do clube, Márcio Bolzoni, confirmou que o volante Arthur será desfalque no Mundial de Clubes por causa de uma lesão e ainda levantou a possibilidade de Pedro Geromel ficar de fora, também por problema físico.

Arthur se lesionou no fim do primeiro tempo da vitória por 2 a 1 sobre o Lanús, na última quarta-feira, que garantiu o título ao Grêmio. Ele ainda tentou permanecer em campo, mas precisou ser substituído e chorou bastante no banco de reservas. Submetido a exames, teve diagnosticada uma grave lesão no tornozelo esquerdo que o impedirá de ir com a delegação a Abu Dabi para o Mundial.

"O Arthur sofreu um entorse de grau 3 na final. Após fazer exames, se constatou que é uma ruptura ligamentar importante, precisa de um tratamento prolongado. Isso definitivamente o afasta de qualquer chance de participar do Mundial. O Arthur nem acompanhará a equipe na viagem, ficará imobilizado, fazendo o tratamento que é necessário nesses casos", explicou Bolzoni.

Apesar da lesão, Arthur foi eleito pela Conmebol o melhor jogador da final da Libertadores e pode até ter feito sua última partida pelo clube, já que times importantes da Europa, como o Barcelona, estariam interessados na sua contratação. A tendência é que o Grêmio apele à Fifa para substituir o jogador na lista de inscritos.

Se já havia o temor sobre o possível desfalque de Arthur no Mundial, o torcedor gremista agora fica mais apreensivo por saber que o time também pode ficar sem o capitão Pedro Geromel. Bolzoni revelou que o zagueiro sofreu uma lesão no ombro também na segunda partida diante do Lanús e pode ser nova ausência para o torneio.

"O Geromel também sofreu uma lesão importante, quase no final do jogo, e por isso passou quase desapercebido. Está com um quadro doloroso importante, fazendo tratamento. Deverá acompanhar a delegação para o Mundial", declarou o médico gremista, sem confirmar a presença do zagueiro na competição.

Geromel fará tratamento nos próximos dias e a tendência é que embarque com o elenco para Abu Dabi. Sua presença em campo na estreia do Grêmio no Mundial, dia 12, deverá ser definida às vésperas da partida. O time gaúcho encarará o vencedor da partida entre Pachuca ou Wydad Casablanca já nas semifinais do torneio.