Lesão tira Felipe Melo de duas partidas da Juventus O brasileiro Felipe Melo ficará afastado da Juventus por uma semana, e desfalcará a equipe nas duas próximas partidas do Campeonato Italiano. O volante sofreu uma pancada no tornozelo esquerdo durante o empate por 1 a 1 com o Bordeaux, na terça-feira, pela Liga dos Campeões.