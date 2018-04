Lesão tira Felipe Melo dos próximos dois jogos da Juventus

O meio-campo brasileiro da Juventus Felipe Melo ficará fora dos gramados por pelo menos uma semana, e poderá perder os próximos dois jogos da equipe, devido a uma entorse de tornozelo sofrida na partida da Liga dos Campeões.

Liga dos Campeões - Classificação / Resultados / Tabela

Dê seu palpite no Bolão Vip do Limão

Felipe Melo, também da seleção brasileira, já é baixa certa para o encontro de domingo contra o Livorno e é dúvida para o seguinte, contra o Gênova, que se disputará na próxima quinta-feira, ambos pelo Campeonato Italiano.

Felipe Melo é a mais nova vítima da onda de lesões que assola a Juventus, que já não conta com o também brasileiro Diego, o capitão Alessandro Del Piero, o bósnio Hassan Salihamidzic, o defensor Fabio Cannavaro e o meio-campo português Tiago Cardoso, estes dois últimos também lesionados no transcurso do partido contra o Bordeaux.

Esta situação, com seis titulares lesionados, lembra à da temporada passada,quando a enfermaria do clube teve que atender 70 lesões no total.

Diego, que esperava perder duas semanas, parece ter se recuperado com rapidez e já voltou a treinar-se com o grupo. Segundo o diário, a recuperação do meio-campo está sendo tão rápida que poderia disputar o próximo partido da liga, contra o Livorno.