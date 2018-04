Lesão tira ganense Essien da Copa Africana de Nações

"Ele não conseguirá se recuperar para jogar novamente neste campeonato", disse Randy Abbey, porta-voz da seleção de Gana. No início desta segunda-feira, Essien já havia sido descartado para a partida contra Burkina Fasso, na terça.

A lesão que tirou o meio-campista da Copa Africana aconteceu no domingo, durante um treinamento dos ganenses. De acordo com os representantes da seleção de Gana, Essien sofreu uma contusão no joelho.

Derrotada pela Costa do Marfim por 3 a 1, Gana precisa vencer Burkina Fasso na terça-feira, em Luanda, para avançar em segundo lugar no Grupo B. As equipes da chave disputam apenas dois jogos, já que a seleção de Togo deixou o torneio após seu ônibus ser atacado.