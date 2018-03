Lesão tira meia holandês Ryan Babel da Eurocopa

O holandês Ryan Babel, meia do Liverpool (ING), foi cortado da seleção da Holanda que disputará a Eurocopa após sofrer uma lesão nos ligamentos do tornozelo durante o treino deste sábado. O técnico Marco van Basten ainda não afirmou quem será o substituto. A Holanda está no grupo C da Eurocopa e fará sua estréia no dia 9 de junho contra a Itália, atual campeã do mundo. Os holandeses ainda vão jogar contra a França no dia 13 e contra a Romênia no dia 17 na primeira fase. No domingo, a equipe de van Basten fará um amistoso contra País de Gales em Roterdã.