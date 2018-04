Lesão tira Rafael Toloi na estreia do São Paulo no Campeonato Brasileiro

SÃO PAULO - As dores musculares sentidas pelo zagueiro Rafael Toloi nesta terça-feira eram mais graves do que o esperado, e o jogador ficará de fora da estreia do São Paulo no Campeonato Brasileiro, diante da Ponte Preta, neste domingo, no Moisés Lucarelli. Ele passou por ressonância magnética que constatou um pequeno estiramento no músculo adutor esquerdo.

Toloi já havia sido descartado do amistoso diante do Londrina, nesta quarta, no estádio do Café. Sem ele, Ney Franco deve optar por Edson Silva em ambas as partidas. As outras opções são Rhodolfo, Paulo Miranda, e o jovem Diego, recém-promovido das categorias de base.

O zagueiro treinava normalmente nesta terça-feira pela manhã quando precisou deixar a atividade sentindo dores. Neste momento, Ney Franco armou a defesa titular com Lúcio e Edson Silva, enquanto os reservas tinham Paulo Miranda e Diego. Toloi será reavaliado na segunda-feira, no CT da Barra Funda, para saber se volta na segunda rodada do Brasileirão, contra o Vasco, quarta-feira, no Morumbi.