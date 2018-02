Lesão tira Ronaldo dos campos por 1 mês Os médicos do Real Madrid divulgaram, nesta segunda-feira, que o atacante brasileiro Ronaldo ficará cerca de um mês fora dos gramados por causa da lesão no tornozelo esquerdo, sofrida na partida contra o Atlético de Madrid, no último sábado. Três exames foram feitos em uma clínica particular da capital espanhola e foi constatada uma forte torção no local atingido. Com a lesão, Ronaldo ficará de fora de várias partidas importantes do Real Madrid no Campeonato Espanhol e na Liga dos Campeões da Europa. O primeiro deles é nesta quarta-feira contra o Rosemborg, da Noruega, pela terceira rodada da Liga dos Campeões.