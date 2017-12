Lesão tira Salgado da Espanha por seis dias Os médicos da seleção espanhola voltaram a examinar nesta quinta-feira o lateral direito Michel Salgado e constataram que a contratura muscular na perna direita sofrida no treino da última terça não é grave. Segundo o departamento médico da seleção, Salgado desfalcará a equipe pelos próximos seis dias e não poderá participar do amistoso de sábado contra a Rússia. Já o lateral-esquerdo Asier Del Horno só saberá na próxima segunda-feira se terá condições de seguir na seleção Espanhola. O jogador havia sofrido uma contusão no treino de quarta e o exame de ressonância magnética confirmou uma lesão entre o músculo gêmeo e o tendão de Aquiles da perna esquerda. "Temos que ser realistas. Espero que a lesão se cicatrize, mas tenho minhas dúvidas. Existe possibilidades de que com esta lesão ele seja baixa para o Mundial. Tudo depende da evolução pessoal do jogador", explicou o médico Genaro Borras. A Espanha treina em Las Rozas, está no Grupo H da Copa do Mundo e estréia no dia 14 de junho, contra a Ucrânia. Os outros países que integram a chave espanhola são Tunísia e Arábia Saudita.