Lesionada, Formiga é cortada e dá lugar a zagueira na seleção

O técnico Vadão precisou promover uma alteração forçada na convocação da seleção brasileira feminina para o amistoso diante da França. A veterana Formiga sofreu uma lesão, foi cortada e deu lugar à zagueira Géssica para a partida que acontece neste sábado em Le Havre.

O anúncio foi feito nesta segunda-feira pela CBF, que não especificou a contusão sofrida por Formiga. Sem a meio-campista de 37 anos, Vadão optou pela zagueira de 24, que atua na Ferroviária, de Araraquara, foi chamada pela primeira vez em maio e participou da campanha do ouro nos Jogos Pan-Americanos.

Apesar do desfalque de Formiga, a seleção brasileira conta com a volta de sua principal jogadora para enfrentar a França. Marta foi novamente convocada depois de ter se ausentado do Pan, mesma situação da meio-campista Bia, que também retorna contra as francesas.