Aguero desfalca City contra a Juventus na Liga dos Campeões

O atacante Sergio Aguero vai perder a estreia do Manchester City na Liga dos Campeões, contra a Juventus, na quarta-feira, por conta de uma lesão no joelho, mas o meia David Silva estará pronto para jogar, disse o técnico Manuel Pellegrini nesta segunda-feira.

O argentino Aguero saiu mancando no primeiro tempo da vitória do City por 1 x 0 contra o Crystal Palace no sábado, à medida que o time manteve o início perfeito da temporada.

Silva e Raheem Sterling, no entanto, estão em forma para a partida, após não jogarem contra o Palace, segundo o treinador. Sami Nasri e o brasileiro Fernandinho também poderão jogar.

Pellegrini, falando durante entrevista coletiva a jornalistas em Manchester, disse esperar que esses jogadores estejam 100 por cento em forma para a partida.