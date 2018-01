Lesionado, Gabriel desfalca o Santos contra a Chapecoense

O atacante Gabriel está fora da partida do Santos desta quinta-feira, às 19h30, contra a Chapecoense, na Vila Belmiro, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogador ainda não se recuperou de um edema na coxa direita sofrido na semana passada, durante confronto com o Corinthians, pela Copa do Brasil.

A expectativa é que Gabriel retorne à equipe no domingo, contra o Sport, na Ilha do Retiro. "Gabriel não joga. Seria um risco desnecessário. Com certeza, estaríamos correndo o risco até de perdê-lo por um tempo muito maior", justificou o técnico Dorival Júnior. O atacante será substituído novamente por Neto Berola.

O Santos também não contará nesta quinta-feira com Lucas Lima, que está com a seleção brasileira nos Estados Unidos. Dorival Júnior definiu que Marquinhos Gabriel ficará com a vaga do meia.

Já o volante Renato, que deixou o treino de terça-feira reclamando de dores no tornozelo direito, foi reavaliado pelo departamento médico e está liberado para o jogo. Ele participou normalmente do treino desta quarta-feira ao lado dos titulares.

O Santos deverá enfrentar a Chapecoense com Vanderlei; Victor Ferraz, David Braz, Gustavo Henrique e Zeca; Thiago Maia, Renato e Marquinhos Gabriel; Geuvânio, Ricardo Oliveira e Neto Berola.