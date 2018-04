Lesionado, Mayke obriga Deivid a testar alternativas na lateral do Cruzeiro

Mayke se machucou no empate sem gols com o Campinense, na noite de quarta, na estreia da equipe mineira na Copa do Brasil. A lesão foi confirmada somente nesta quinta e traz problemas para Deivid porque Fabiano, que era titular antes de Mayke ganhar a posição, também está machucado.

Com seus dois laterais-direitos lesionados, o treinador terá que testar alguma alternativa no time titular no treino desta sexta-feira. Ele pode dar uma chance ao jovem Kevin, que era do time sub-20 e foi incorporado à equipe principal recentemente. Outra possibilidade é improvisar jogador de outra posição na lateral.

Deivid terá duas sessões de treino para definir o substituto de Mayke. Nesta sexta, o time treinará a partir das 15h30 na Toca da Raposa II. No sábado, a atividade será pela manhã, às 10 horas. O duelo decisivo contra o América está marcado para as 16 horas de domingo, no Mineirão.