Lesionado, Rogério Ceni deve desfalcar São Paulo contra o Goiás

O São Paulo não deve ter o goleiro Rogério Ceni para a partida deste sábado contra o Goiás, pelo Campeonato Brasileiro, no Morumbi. O jogador não treinou nesta sexta-feira por estar com uma lesão na virilha, ficou apenas na academia e deve ser substituído por Renan Ribeiro, que pode ganhar a terceira chance de atuar como titular em uma partida do clube.

Ceni sentiu a lesão quando cobrava o pênalti que originou o segundo gol do time na vitória sobre o Figueirense, na quarta-feira, em Florianópolis. O goleiro passou o jogo com dores e disse que preferiu continuar em campo para não obrigar o técnico Juan Carlos Osorio a gastar uma das três alterações. Após o retorno, o goleiro não conseguiu se recuperar e, como não treinou desde então, deve ficar fora.

Renan Ribeiro chegou ao São Paulo em junho de 2013 e até agora fez somente duas partidas pelo time, ambas neste ano e no Morumbi. Em abril atuou contra a Portuguesa, pelo Campeonato Paulista, e em junho enfrentou o Avaí, pelo Campeonato Brasileiro. O substituto imediato de Ceni ainda é Dênis, que por se recuperar de cirurgia no ombro direito, tem retomado aos poucos a atividade.

Além do goleiro, o técnico Juan Carlos Osorio não terá o zagueiro Luiz Eduardo, expulso na última partida. O atacante Luis Fabiano é dúvida por ter dores no pé direito. A equipe tem garantidos os retornos de Michel Bastos, que foi poupado contra o Figueirense, e Rodrigo Caio, recuperado de uma tendinite no joelho esquerdo.