Lesionado, Terry desfalca Chelsea contra o PSG pela Liga

O Chelsea enfrentará o Paris Saint-Germain, nesta terça-feira, no jogo de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões sem seu capitão, o zagueiro John Terry. Com uma lesão no tendão, o experiente defensor não terá condições de jogo, apesar de ter treinado nesta segunda-feira.

De acordo com o clube inglês, Terry não se recuperou da lesão sofrida na partida contra o Newcastle, no sábado. Naquela partida, em que o Chelsea venceu por 5 a 1, ele caiu de mal jeito no gramado após uma dividida aérea e precisou deixar a partida mais cedo, pelo Campeonato Inglês.

Depois da folga no domingo, o elenco do Chelsea se reapresentou nesta segunda e Terry treinou com seus companheiros. Contudo, a comissão técnica preferiu deixá-lo em Londres. "A delegação viajou para a França nesta tarde. John Terry não embarcou em razão de um problema menor no tendão e no ligamento", explicou o clube, em nota.

Já o brasileiro Oscar, que era dúvida para a partida em Paris, treinou normalmente e embarcou com a delegação para a capital francesa. O jogo da volta entre Chelsea e PSG está marcado para o dia 9 de março, em Stamford Bridge.