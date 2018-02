Lesionado, Amauri pode ficar de fora do resto do Italiano Médicos do Palermo informaram que atacante brasileiro Amauri será operado e não atuará mais pelo time siciliano na temporada 2006/2007 do Campeonato Italiano. O próprio jogador, que vem sendo uma das estrelas da equipe (terceira colocada na competição) já admite que está difícil adiar a operação devido uma lesão em seu joelho direito. "Estou pensando com cuidado sobre o assunto. Estou ciente do problema e a possibilidade de operação é real", afirmou o atacante, que vem adiando o procedimento pois ele é o artilheiro da equipe com oito gols. Aliás, até já se cogitou uma convocação do jogador para a seleção brasileira. Uma ressonância magnética realizada em dezembro revelou uma ruptura parcial do ligamento cruzado de seu joelho direito. A contusão aconteceu no dia 23 de dezembro na partida contra o Siena, quando o atacante se chocou com o goleiro adversário, o austríaco Alex Manniger.